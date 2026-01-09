Meloni annuncia la data del referendum e dice che non vuole personalizzare il voto

Giorgia Meloni ha annunciato che il referendum sulla separazione delle carriere si terrà il 22 e 23 marzo. Durante la conferenza stampa di inizio anno, ha sottolineato che il voto non influenzerà la stabilità dell'esecutivo e ha evitato di personalizzare la questione, evidenziando l'importanza di un confronto pubblico e trasparente.

Nel corso della conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha indicato il 22 e il 23 marzo come data più probabile per il referendum sulla separazione delle carriere; ha difeso poi la scelta del governo, accusato il fronte del No di rallentare la procedura e ha sottolineato anche che l'esito del voto non avrà conseguenze sulla tenuta dell'esecutivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Scontro sulla data del referendum. Ritirato l’emendamento sul voto di lunedì Leggi anche: "Al referendum voto Sì", dice l'ex pm Antonio Rinaudo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Referendum giustizia, ecco il giorno cerchiato in rosso; Referendum, rinvio sulla data:pesano i dubbi del Quirinale; Referendum sulla giustizia, stop del Colle a Meloni: sarà alla fine di marzo; Elezioni in Italia, quali sono le Regioni e i Comuni dove si voterà nel 2026. Meloni annuncia la data del referendum e dice che non vuole personalizzare il voto - Nel corso della conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha indicato il 22 e il 23 marzo come data più probabile per il referendum sulla separazione ... fanpage.it

Referendum giustizia, Meloni conferma la data: 22 e il 23 marzo. Per cosa si vota e come funziona - È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il referendum confermativo sulla separazione delle carriere. msn.com

Referendum, Meloni: «Non intendo dimettermi in caso di vittoria del no. 22-23 marzo data più probabile» - "Mio obiettivo è che questo governo arrivi a fine della legislatura" Roma, 9 gen. ilmessaggero.it

