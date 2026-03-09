Il ministro degli Esteri ha riferito che circa 25.000 italiani sono tornati nel paese. Tra ieri sera e oggi altri 5.000 cittadini italiani sono in volo o sono già rientrati da vari paesi, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, l’Oman, Israele, le Maldive, la Thailandia, la Cambogia e lo Sri Lanka. La situazione mostra un miglioramento nella fase di rimpatrio.

ROMA – “A oggi sono rientrati circa 25mila italiani. Tra ieri sera e oggi altri 5.000 sono rientrati o sono in volo per rientrare da diverse parti non soltanto Emirati, non soltanto Arabia Saudita, non soltanto Oman ma anche Israele, Maldive, Thailandia, Cambogia, Sri Lanka”. E’ quanto ha detto il vice premier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, incontrando i giornalisti alla Farnesina e affermando che “c’è un miglioramento importante rispetto a ieri e a l’altro ieri per quanto riguarda i nostri concittadini”. “La situazione è ancora preoccupante in alcune parti, tant’è che abbiamo deciso di ridurre il personale della nostra ambasciata a Baghdad e di ridurre il personale della nostra ambasciata a Beirut. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Medio Oriente, Tajani: “A oggi rientrati 25mila italiani, c’è un miglioramento importante”

Leggi anche: Medio Oriente, altri 5mila italiani rientrati. Tajani: «Emergenza quasi conclusa»

Guerra Iran, oltre 20mila gli italiani rientrati da inizio crisi: Tajani conferma situazione in miglioramentoIl ministro degli Esteri Tajani ha fatto il punto sul rimpatrio dei cittadini italiani coinvolti nella crisi in Medio Oriente.

Altri aggiornamenti su Medio Oriente.

Temi più discussi: Crisi in Medio Oriente, Tajani: Concreto il rischio di un allargamento del conflitto; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Meloni sulla crisi in Medio Oriente: Non dilaghi. Su Trump è lite Tajani-Conte; Italiani bloccati in Medio Oriente e Iran: Tajani 'preoccupato'.

Iran, Tajani: Italia non è in guerra, ma c'è rischio allargamento conflitto. Crosetto: Innalzate difese aereeAntonio Tajani e Guido Crosetto 'avvertono' l'Italia. ''C'è un concreto rischio dell'allargamento del conflitto'' in Medio Oriente, dopo l'operazione israelo-americana contro l'Iran e la successiva ra ... adnkronos.com

Medio Oriente, altri 5mila italiani rientrati. Tajani: «Emergenza quasi conclusa»Continua il rientro degli italiani dal Medio Oriente. L’emergenza, secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, è quasi conclusa. Tra la sera di sabato e la mattina di domenica ... msn.com

MEDIO ORIENTE I Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso negli attacchi degli Stati Uniti e di Israele del 28 febbraio, è stato scelto come nuova Guida Suprema iraniana dall'Assemblea degli esperti #ANSA - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE I Pioggia acida e fumo nero, 'a Teheran sembra il giorno del giudizio' IL REPORTAGE #ANSA x.com