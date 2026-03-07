Guerra Iran oltre 20mila gli italiani rientrati da inizio crisi | Tajani conferma situazione in miglioramento

Da inizio crisi sono più di 20.000 gli italiani che hanno fatto ritorno dall’Iran. Il ministro degli Esteri ha confermato che la situazione si sta progressivamente migliorando. Le autorità continuano a monitorare attentamente gli scali internazionali e lo Stretto di Hormuz, mentre il piano di rientro è in atto e coinvolge diverse modalità di evacuazione.

Il ministro degli Esteri Tajani ha fatto il punto sul rimpatrio dei cittadini italiani coinvolti nella crisi in Medio Oriente. Dall'inizio del conflitto, oltre 20.000 connazionali sono già rientrati in patria grazie a un piano di evacuazione che sfrutta la riapertura degli scali internazionali. Roma punta a completare le partenze entro domenica, monitorando con attenzione anche le aree a forte presenza turistica e i rischi legati al blocco dello Stretto di Hormuz. Tajani conferma il rientro degli italiani Come sono organizzati i rientri? Le conseguenze del blocco dello Stretto di Hormuz Tajani conferma il rientro degli italiani Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante il punto stampa alla Farnesina, ha confermato il rientro in sicurezza di oltre 20.