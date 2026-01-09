Mercosur Confeuro | Salute cittadini e redditività agricoltori non sacrificabili

L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur solleva preoccupazioni sulla sua equità, con Confeuro che sottolinea come sia sbilanciato e dannoso per l’agricoltura europea. La tutela della salute dei cittadini e la redditività degli agricoltori rappresentano principi fondamentali che devono essere preservati, evitando compromessi che possano mettere a rischio il settore e la sicurezza alimentare.

Confeuro: "L'accordo tra Unione Europea e Mercosur, così come attualmente impostato, risulta profondamente sbilanciato e penalizzante per il settore agricolo europeo". "Confeuro non è assolutamente contraria agli accordi di scambio commerciale internazionale. Al contrario, la nostra Confederazione si è sempre schierata contro le guerre tariffarie e le politiche protezionistiche, come quelle portate avanti dagli Stati Uniti, che finiscono per danneggiare economie, imprese e cittadini. Tuttavia, l'accordo tra Unione Europea e Mercosur, così come attualmente impostato, risulta profondamente sbilanciato e penalizzante per il settore agricolo europeo".

