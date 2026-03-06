Ue la decisione sul meat sounding | si potrà scrivere veggie burger ma non bistecca vegetale

Le istituzioni europee hanno raggiunto un primo accordo politico sulla questione del “meat sounding”. Da ora sarà possibile usare termini come “veggie burger” per indicare prodotti vegetali, ma non sarà consentito chiamare “bistecca vegetale”. La decisione riguarda la denominazione di alimenti a base di piante o di carne coltivata e mira a chiarire quali termini si possono usare a livello commerciale.

Arriva un primo accordo politico nelle istituzioni europee sulla questione del "meat sounding", l'utilizzo di termini tipici della carne per denominare prodotti vegetali o alimenti a base di cellule coltivate. Dopo una lunga trattativa, Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea hanno trovato un'intesa che introduce nuove regole sulle denominazioni commerciali utilizzabili sulle confezioni. Il compromesso è stato raggiunto nel corso dei negoziati trilaterali tra Commissione europea, Europarlamento e Consiglio, nell'ambito della riforma del regolamento sull'Organizzazione comune dei mercati agricoli, parte della più ampia revisione della Politica agricola comune.