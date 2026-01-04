Napoli prosegue la marcia scudetto | partenopei corsari in casa della Lazio

Il Napoli continua la sua corsa verso lo scudetto con una vittoria convincente in trasferta contro la Lazio. La partita, terminata 0-2, ha visto i partenopei segnare entrambe le reti nel primo tempo, consolidando la loro posizione in classifica. La sfida si è svolta con un predominio della squadra ospite, che ha mostrato solidità e determinazione per mantenere il passo in campionato.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.