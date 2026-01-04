Napoli prosegue la marcia scudetto | partenopei corsari in casa della Lazio
Il Napoli continua la sua corsa verso lo scudetto con una vittoria convincente in trasferta contro la Lazio. La partita, terminata 0-2, ha visto i partenopei segnare entrambe le reti nel primo tempo, consolidando la loro posizione in classifica. La sfida si è svolta con un predominio della squadra ospite, che ha mostrato solidità e determinazione per mantenere il passo in campionato.
Lazio - Napoli 0-2 Marcatori: 13' pt Spinazzola, 32' pt Rrahmani Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 4, Gila 5.5, Romagnoli 5.5, Pellegrini 5 (17' st Lazzari 6); Guendouzi 5, Cataldi 5 (26' st Belahyane 5.5), Basic 5.5; Cancellieri 5 (26' st Isaksen 5), Noslin 4, Zaccagni 5 (42' st Pedro sv). In panchina: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Farcomeni, Serra. Allenatore: Sarri. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Giordano: «Lazio Napoli match piacevole, ma i partenopei sono i grandi favoriti. Scudetto? Vi dico la mia»
Leggi anche: Akragas, prosegue la marcia a punteggio pieno: 3-1 in casa al Vigor Gela
Dove vedere la festa Scudetto del Napoli in tv? Sky o Rai, orario - Dopo la vittoria del quarto Scudetto, arrivata nella serata di venerdì 23 maggio dopo il successo contro il Cagliari, la squadra azzurra sfilerà nella giornata di oggi, 26 ... corrieredellosport.it
Festa Scudetto Napoli 2025, la parata per la città - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato al Tg2 del possibile arrivo del fuoriclasse belga (in scadenza con il Manchester City): “So che ha già comprato una bellissima villa, questa ... sport.sky.it
Festa scudetto Napoli, strade chiuse per il passaggio del bus. Attesi 200mila tifosi - I due autobus scoperti che trasporteranno i calciatori napoletani, vincitori del quarto scudetto azzurro, partiranno alle ore 15 ... tg24.sky.it
UFFICIALE – #Supercoppa, prosegue l'esposizione allo store di Piazza San Domenico: i dettagli https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/UFFICIALE-%E2%80%93-Supercoppa--prosegue-l-esposizione-allo-store-di-Piazza-San-Domenico--i-dettagl - facebook.com facebook
Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana: Conte perde ancora Beukama! Prosegue l’emergenza infortuni dei partenopei: scelte forzate per il tecnico x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.