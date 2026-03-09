McKennie a Goal | C’è eccitazione orgoglio e motivazione extra per i Mondiali in casa Pressione? Cercherò di accettarla e incanalarla

Il centrocampista della Juventus ha parlato di fronte ai microfoni di Goal, sottolineando l’eccitazione, l’orgoglio e la motivazione che prova in vista dei Mondiali che si svolgeranno in Italia. Ha aggiunto di essere consapevole della pressione e di volerla affrontare cercando di incanalarla al meglio. La sua volontà è di concentrarsi sulla preparazione e di affrontare le sfide con determinazione.

McKennie a Goal: «C'è eccitazione, orgoglio e motivazione extra per i Mondiali in casa». Le dichiarazioni del centrocampista della Juventus. Weston McKennie è intervenuto ai microfoni di Goal. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista statunitense, che di recente ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus. MONDIALE IN CASA – « Porta un tipo diverso di energia. C'è eccitazione, orgoglio e motivazione extra sapendo che i nostri tifosi sono lì con noi. C'è anche pressione, ma cerco di accettarla e di incanalarla » RECUPERO E IDRATAZIONE – « Il recupero e l'idratazione sono una parte importante della mia routine, soprattutto con il caldo e i continui spostamenti.

