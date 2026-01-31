L’ammissione di Jannik Sinner L’extra-motivazione di Djokovic la chiave principale

Jannik Sinner ha fatto un passo importante: è stato ammesso nel torneo. L’azzurro non si è lasciato sfuggire l’occasione e ora si prepara a scendere di nuovo in campo, pronto a dimostrare di non essere più solo una promessa. Djokovic, invece, ha trovato una motivazione extra che potrebbe fare la differenza. La partita si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più calda.

Jannik Sinner non è abituato a perdere così. Non tanto per il risultato in sé, quanto per le sensazioni lasciate sul campo. Eppure, osservando la semifinale degli Australian Open di ieri contro Novak Djokovic, una domanda sorge spontanea: l’azzurro era davvero al massimo della sua motivazione? Dirlo può sembrare quasi irriverente, considerando la posta in palio e il palcoscenico. Ma il campo, come spesso accade, racconta più delle premesse. Sinner è apparso sottotono proprio nei momenti in cui, negli ultimi due anni, aveva costruito la sua crescita e la sua solidità: quelli decisivi. I famigerati pressure points, terreno di caccia abituale del numero due del ranking, si sono trasformati in una trappola. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’ammissione di Jannik Sinner. L’extra-motivazione di Djokovic la chiave principale Approfondimenti su Jannik Sinner Jannik Sinner: “Ambiente magnifico. Australia obiettivo principale, spero di giocare un grande torneo” Jannik Sinner si presenta sereno dopo l'esibizione a Seul contro Carlos Alcaraz, sottolineando il suo rispetto per l'ambiente e l'importanza dell'Australia come obiettivo principale. Jannik Sinner: “Questa vittoria è importantissima, mi dà una grande motivazione per il 2026” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Jannik Sinner Argomenti discussi: Sinner approva gli spaghetti alla Berrettini: l’ammissione su Alcaraz e la paura di Jannik all’Australian Open; Studiando Djokovic: cos'ha imparato Sinner in quattro anni; Sinner vince il derby: Darderi ko, è ai quarti; Novak Djokovic si toglie qualche sassolino dalle scarpe: Mi volevano già ritirato, questa vittoria vale quasi uno Slam. Jannik Sinner, la sconfitta brucia: l'amara ammissione dell'altoatesinoIl numero due al mondo non si nasconde dopo l'eliminazione per mano di Novak Djokovic all'Australian Open, in semifinale. msn.com Sinner approva gli spaghetti alla Berrettini: l’ammissione su Alcaraz e la paura di Jannik all’Australian OpenSpaghetti alla Berrettini. Questa la cena all'Australian Open di Sinner, che ha anche ammesso la superiorità di Alcaraz in un colpo e parlato del caldo estremo atteso sabato ... sport.virgilio.it Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner 6-4 al quinto set in semifinale agli Australian Open e si è qualificato per la 38ª finale Slam della sua straordinaria carriera. Ma dopo il match ha sussurrato qualcosa a Jannik: https://fanpa.ge/aKbFh - facebook.com facebook Jannik Sinner in conferenza stampa non nasconde la sua amarezza #Tennis #AusOpen #AO2026 #Sinner x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.