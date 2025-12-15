Incidente sulla Pontina | maxi tamponamento tra quattro tir code chilometriche e traffico bloccato

Un maxi tamponamento coinvolge quattro tir sulla via Pontina nel primo pomeriggio di lunedì 15 dicembre. L'incidente ha provocato code chilometriche e la chiusura di un tratto della strada provinciale, con deviazioni del traffico all'altezza di Castel Romano. La dinamica dell'incidente e le conseguenze sulla viabilità sono ancora in fase di gestione.

© Romatoday.it - Incidente sulla Pontina: maxi tamponamento tra quattro tir, code chilometriche e traffico bloccato

Maxi tamponamento sulla Pontina: traffico in tilt e strada chiusa. Cinque tir coinvolti - Traffico in tilt sulla Pontina per un grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio in direzione Roma, all'altezza di Castel di Decima al chilometro 17,500. msn.com

