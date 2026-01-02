Pordenone senza infermieri | Fedriga e Riccardi inadeguati nella gestione della sanità pubblica

A Pordenone, le recenti tensioni sulla gestione della sanità pubblica evidenziano criticità nel settore, con l’accordo tra Uil, Nursind e Asfo che non ha dissipato le preoccupazioni. La mancanza di infermieri e le difficoltà nel mantenere adeguati livelli di assistenza sollevano interrogativi sulla capacità di amministrare con efficacia il sistema sanitario locale. La situazione richiede attenzione e un’analisi approfondita delle strategie adottate.

L'accordo raggiunto tra Uil, Nursind e la direzione dell'Asfo per bloccare l'aumento dei posto letto in Medicina non è bastato a spegnere le polemiche sulle difficoltà che continuano a pesare sulla sanità locale. Dopo la denuncia del segretario provinciale della Funzione Pubblica Cgil di.

Più posti letto, stessi infermieri: equilibrio fragile a Pordenone - Carichi assistenziali in crescita e criticità organizzative nei reparti di Medicina. nurse24.it

Altavilla (Nursind): “ A Pordenone mancano almeno 50 Infermieri” - “Senza contare che 12 assunti a tempo determinato termineranno l’attività il primo giugno, mentre altri 21 Infermieri interinali hanno contratto in scadenza a luglio e non verranno rinnovati. quotidianosanita.it

A Pordenone aumentano i posti letto, ma il numero di infermieri resta invariato. Nei reparti di Medicina si passa da 36 a 40 letti per sezione, con 12 posti in più complessivi, senza un rafforzamento degli organici. Un cambiamento che incide direttamente sui car - facebook.com facebook

