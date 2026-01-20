Multinazionale cerca personale | il 29 gennaio la selezione nella sede di Porta Futuro Bari

Una multinazionale organizza una giornata di selezione il 29 gennaio presso la sede di Porta Futuro Bari. L’evento si inserisce nelle iniziative di supporto all’occupazione promosse dal job centre del Comune di Bari, offrendo un’opportunità a chi è alla ricerca di un nuovo impiego. La partecipazione è rivolta a candidati interessati a valutare possibili inserimenti professionali all’interno di un contesto multinazionale.

