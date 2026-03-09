Glasgow enorme incendio alla stazione centrale | crolla un palazzo treni cancellati

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un edificio di Union Street nel centro di Glasgow, causando il crollo parziale di un palazzo. La stazione centrale è stata interessata dall’evento e alcuni treni sono stati cancellati. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato un palazzo di Union Street, nel cuore di Glasgow, provocandone il parziale crollo. L'incidente ha imposto la chiusura immediata della stazione centrale, lo scalo ferroviario più trafficato della Scozia, che rimarrà inaccessibile almeno fino a lunedì mattina. Le fiamme sono divampate intorno alle 15:45 (ora locale) all'interno di un negozio di sigarette elettroniche situato al piano terra dello stabile. Nonostante il tempestivo intervento del Scottish Fire and Rescue Service, che ha mobilitato oltre 60 vigili del fuoco e 15 mezzi speciali, l'incendio si è propagato rapidamente ai quattro piani superiori.