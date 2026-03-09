Glasgow enorme incendio alla stazione centrale | crolla parte di un palazzo Caos trasporti e treni cancellati

A Glasgow, un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto un edificio in Union Street, causando il crollo di una parte della struttura. L’incendio ha interessato la stazione centrale, creando disagi nei servizi di trasporto e provocando la cancellazione di numerosi treni. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato un palazzo di Union Street, nel cuore di Glasgow, provocandone il parziale crollo. L'incidente ha imposto la chiusura immediata della stazione centrale, lo scalo ferroviario più trafficato della Scozia, che rimarrà inaccessibile almeno fino a lunedì mattina. Le fiamme sono divampate intorno alle 15:45 (ora locale) all'interno di un negozio di sigarette elettroniche situato al piano terra dello stabile. Nonostante il tempestivo intervento del Scottish Fire and Rescue Service, che ha mobilitato oltre 60 vigili del fuoco e 15 mezzi speciali, l'incendio si è propagato rapidamente ai quattro piani superiori.