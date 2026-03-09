Mauro | Hanno inventato un VAR per non far vincere la Juve lo faranno anche con l’Inter

Massimo Mauro, ex calciatore di Serie A e opinionista televisivo, ha affermato che il VAR sarebbe stato ideato per impedire alla Juventus di vincere e che lo stesso potrebbe essere utilizzato anche contro l’Inter. Le sue dichiarazioni sono state pronunciate durante un dibattito televisivo, concentrandosi sulla percezione di un possibile uso strumentale del sistema di revisione video nel calcio italiano.

Vittoria meritata, ieri sera a 'San Siro', del Milan di Massimiliano Allegri contro l'Inter di Cristian Chivu nel derby di Milano che ha chiuso la domenica della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri hanno portato a casa l'intera posta in palio con un bel sinistro di Pervis Estupinan che, al 35', si è infilato sotto la traversa della porta difesa da Yann Sommer. Con questi tre punti, il Milan ha raggiunto quota 60, restando secondo in classifica a + 4 sul Napoli terzo, a + 9 su Roma e Como quarte in graduatoria e a + 10 sulla Juventus quinta. Ponendosi, dunque, in posizione di privilegio per la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

