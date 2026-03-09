Biasin si lamenta per mano Ricci Mauro lo zittisce con una battuta | Var creato contro la Juve Ora faranno quello anti Inter…

Durante una discussione, Biasin ha espresso il suo disappunto riguardo a una decisione arbitrale coinvolgente Ricci, sottolineando come questa abbia influenzato la partita. Mauro, presente alla conversazione, ha risposto con una battuta, commentando che il VAR sembra essere stato ideato contro la Juventus e che presto potrebbe esserci un intervento simile contro l’Inter. Biasin ha concluso affermando che ora nessuno potrà più sostenere che l’Inter abbia vantaggi da decisioni di palazzo.

Biasin: «Mano Ricci? Ora nessuno dirà più che l'Inter è favorita dal palazzo». E Mauro lo zittisce con una battuta sulla Juve e il Var. Le polemiche arbitrali post-derby infiammano gli studi di Pressing, dove il mancato rigore concesso all'Inter per il tocco di mano di Ricci nel finale della sfida contro il Milan è diventato il fulcro della discussione. Fabrizio Biasin ha analizzato la serata nerazzurra con amara ironia, sottolineando come la sconfitta sul campo sia stata accompagnata da una prestazione opaca, ma trovando un paradosso comunicativo nell'episodio contestato: « Questa sera per l'Inter ci sono solo cattive notizie.