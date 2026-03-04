Sánchez risponde a Trump | Non saremo complici della guerra in Iran

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha risposto a Donald Trump, chiarendo che la Spagna non sarà coinvolta nelle tensioni sulla questione iraniana. La replica arriva dopo le minacce dell’ex presidente degli Stati Uniti di interrompere le relazioni commerciali con la Spagna. Sánchez ha ribadito che il paese non intende partecipare a eventuali azioni militari o politiche in Iran.

Il premier spagnolo replica al tycoon che aveva minacciato di interrompere le relazioni commerciali con Madrid dopo il suo rifiuto all'uso delle basi Usa in territorio iberico. Il premier spagnolo Pedro Sánchez risponde a Donald Trump dopo le minacce di quest'ultimo di interrompere le relazioni commerciali con la Spagna. «Non saremo complici di qualcosa di pessimo per il mondo semplicemente per paura delle rappresaglie di qualcuno. Non possiamo giocare alla roulette russa con il futuro di milioni di persone. Ripudiamo il regime degli ayatollah, ma rifiutiamo questo conflitto e chiediamo una soluzione diplomatica e politica. È ingenuo pensare che la soluzione sia la violenza.