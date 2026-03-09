Il 8 marzo ad Arezzo si svolgeranno eventi dedicati alle donne, con musica, momenti di memoria e iniziative di solidarietà. L’appuntamento principale si terrà il giorno successivo, lunedì 9 marzo 2026, alle 04:33, con una serie di eventi pensati per ricordare e celebrare questa ricorrenza attraverso vari momenti pubblici. La giornata coinvolgerà diverse realtà locali in un insieme di attività e manifestazioni.

Lunedì 9 marzo 2026, alle ore 04:33, il calendario dell’Aretino si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Donna con una serie di appuntamenti che intrecciano musica, memoria e impegno sociale. Domenica 8 marzo, Arezzo accoglierà spettacoli teatrali, concerti, aperitivi popolari e iniziative dedicate al benessere femminile, offrendo un panorama culturale ricco di significati profondi. Tra i nomi più attesi figurano Lorenzo Campani per l’omaggio a Lucio Dalla e l’Orchestra Instabile di Arezzo (OIDA) che festeggia il suo decennale con una primavera di eventi innovativi. L’atmosfera sarà segnata da una fusione unica tra intrattenimento musicale e solidarietà concreta, come dimostra l’iniziativa di Orgoglio Amaranto dedicata alla memoria di Rossana Sacconi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

8 marzo ad Arezzo: musica, memoria e solidarietà per le donne

8 marzo, al Teatro Petrarca il ricordo di Lucio Dalla: musica e riflessione per celebrare le donne

