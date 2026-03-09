Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa venerdì 13 marzo

Il presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio supremo di difesa per venerdì 13 marzo 2026. La riunione si terrà in un giorno specifico e coinvolge i principali responsabili delle forze armate. La convocazione è stata annunciata ufficialmente e si svolgerà in una data precisa senza ulteriori dettagli pubblici. La decisione di convocare il Consiglio è stata comunicata nelle ultime ore.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa per venerdì 13 marzo 2026. L'incontro si terrà al Palazzo del Quirinale alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: "La guerra in Iran e in Medioriente. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa: riunione il 13 marzo al QuirinaleABBONATI A DAYITALIANEWS Vertice straordinario sulla crisi in Iran e in Medio Oriente Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di...

La decisione, Mattarella vuole convocare il Consiglio supremo di Difesa. Cosa succedeL’escalation internazionale legata alla guerra in Iran e alle tensioni tra Stati Uniti ed Europa spinge il Quirinale a valutare una mossa...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mattarella convoca

Temi più discussi: Mattarella convoca il consiglio supremo di difesa venerdì sull'Iran; Guerra in Iran, Mattarella convoca Meloni e Crosetto. Il Quirinale: Una crisi molto grave; Medio Oriente, Mattarella convoca Meloni al Quirinale. Crosetto: La crisi è grave; Breaking news: La crisi è grave, Mattarella convoca Meloni e Crosetto al Quirinale.

Iran, Mattarella convoca Consiglio Supremo di Difesa. Trump: «Per nulla vicini a invio truppe di terra». Turchia, Nato abbatte missileLa Nato ha abbattuto un missile iraniano entrato nello spazio aereo turco. Frammenti di munizioni sono caduti a Gaziantep, nel sud-est della Turchia. Ankara ha sottolineato che «saranno adottate tutte ... ilsole24ore.com

Mattarella convoca Consiglio supremo difesa venerdì alle 10Roma, 9 mar. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del ... notizie.tiscali.it

Dopo il vertice a Palazzo Chigi convocato d'urgenza dalla presidente del Consiglio, Meloni, il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale la premier stessa e il ministro della Difesa Guido Crosetto per parlare della situazione in Medio Orient - facebook.com facebook

Il presidente della Repubblica #Mattarella sta seriamente pensando di convocare per la prima volta in 11 anni il Consiglio supremo di Difesa. Il presidente vuole giustamente sapere quale sarà la posizione ufficiale del #governo in caso di decisioni concrete d x.com