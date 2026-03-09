Il presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per il 13 marzo 2026 alle ore 10 al Quirinale. La riunione è stata programmata in via straordinaria, con l’obiettivo di discutere le questioni relative alla crisi in Iran e in Medio Oriente. L’appuntamento coinvolge i massimi rappresentanti delle forze armate e delle istituzioni di sicurezza italiane.

Vertice straordinario sulla crisi in Iran e in Medio Oriente. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di convocare il Consiglio Supremo di Difesa per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10, presso il Palazzo del Quirinale. La riunione sarà dedicata principalmente alla guerra in Iran e alla situazione nel Medio Oriente, un tema che nelle ultime settimane sta assumendo un peso crescente nello scenario internazionale. Analisi della situazione internazionale. Secondo quanto comunicato in una nota ufficiale del Quirinale, durante l'incontro verrà effettuata un'analisi approfondita della situazione internazionale, con particolare attenzione agli effetti della crisi in corso e alle possibili conseguenze geopolitiche.

© Dayitalianews.com - Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa: riunione il 13 marzo al Quirinale

