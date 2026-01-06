Addio al Carroccio I deputati Pierro e Bergamini passano in Forza Italia

In un contesto politico in evoluzione, i deputati Pierro e Bergamini, finora appartenenti alla Lega, hanno annunciato il passaggio a Forza Italia. Bergamini, interpellato, ha dichiarato di preferire al momento non esprimersi. La loro decisione rappresenta un cambiamento significativo all’interno del panorama politico italiano, con possibili ripercussioni sulle alleanze e le dinamiche di partito in attesa di sviluppi.

“Per adesso preferisco non commentare”. Davide Bergamini, deputato della Lega non smentisce. E’ questione di giorni. Sia lui, sia il suo collega Attilio Pierro sono pronti a trasferirsi arm. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

