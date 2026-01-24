Le Mura si preparano alla sfida contro Lerici, dopo la recente sconfitta contro Firenze Academy. La squadra di Pistolesi ha lavorato intensamente per affrontare al meglio l'incontro, mantenendo saldi gli obiettivi della stagione. Questo match rappresenta un’importante opportunità di riscatto per le biancorosse, che cercano di consolidare la loro posizione e riprendere il cammino verso i traguardi prefissati.

Dopo la sconfitta di sabato contro Firenze Academy, che ha impedito alle biancorosse l’aggancio alla capolista, le ragazze di Pistolesi si sono allenate con molta intensità durante la settimana, sapendo di avere aspetti da migliorare, ma anche la consapevolezza che gli obiettivi stagionali restano immutati. Oggi, alle 18.30, al " Palatagliate ", arriva il Gino Landini Lerici, matricola terribile del campionato che è riuscita, finora, a tenersi fuori dalla zona play-out, con cinque vittorie con le dirette concorrenti alla salvezza, ma anche una a sorpresa contro Pielle Livorno. Il Green Le Mura Spring vuole riprendere il ritmo gara, forte del successo per 38-62 dell’andata, ma anche della seconda posizione in classifica, frutto delle 12 vittorie del girone di andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - "B» femminile. Le Mura tenta il riscatto contro la matricola Lerici

