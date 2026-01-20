Donald Storia molto più che leggendaria di un golden man Massini racconta Trump

Mercoledì 21 gennaio, al Teatro Comunale, Stefano Massini presenta uno spettacolo che ripercorre l’ascesa di Donald J. Trump, offrendo una narrazione approfondita e riflessiva sulla sua storia. Un’occasione per conoscere un personaggio che ha segnato profondamente l’attualità, attraverso un racconto che unisce analisi e narrazione. Un appuntamento dedicato a chi desidera comprendere meglio una figura complessa e controversa.

Mercoledì 21 gennaio Stefano Massini porta in scena al Teatro Comunale l'irresistibile ascesa di Donald J. Trump, da miliardario newyorkese fino alla sua prima elezione alla Casa Bianca. Con "Donald. Storia molto più che leggendaria di un golden man" prende forma sul palco la genesi di un leader.

