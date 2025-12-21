Dimensione Bandecchi | Ventura nominato coordinatore provinciale Tafuri alla guida dei Giovani

Il presidente di “Dimensione Bandecchi” Stefano Bandecchi ha avviato “in maniera chiara e concreta” la strutturazione territoriale del partito nella provincia di Salerno.La guida provinciale è stata affidata al consigliere comunale di Salerno Domenico Ventura, nominato coordinatore provinciale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

