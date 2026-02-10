Andrea Bordoli è il giovane Abdon Pamich nel film su Rai 1 | Recitare è la mia passione

Andrea Bordoli, il giovane attore che interpreta Abdon Pamich nel film su Rai 1, si racconta. A soli 14 anni, è già protagonista di “Il marciatore”. Tra scuola, tennis e manga, cerca di mantenere l’equilibrio tra passione e crescita. La recitazione è la sua grande voglia, e non vede l’ora di continuare a migliorare.

Andrea Bordoli ha 14 anni, studia al liceo teatrale coreutico di Torino ed è il protagonista di Il marciatore, il film in onda su Rai 1 il 10 febbraio dedicato ad Abdon Pamich, grande campione della marcia e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo del 1964. Ma prima ancora di diventare un atleta, Pamich è stato un ragazzo costretto a fuggire dalla propria terra: nato a Fiume nel 1933, ha vissuto da adolescente l'esodo giuliano-dalmata e le violenze del secondo dopoguerra. Andrea Bordoli interpreta Abdon da giovane, in un momento segnato dalla guerra, dalla miseria e dalla necessità di resistere.

