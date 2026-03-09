Il mascara Pupa Vamp Lash Extender è stato lanciato sul mercato, promettendo ciglia più folte e lunghe grazie a una formula che idrata e nutre durante l’applicazione. La sua azione mira a incurvare e aprire lo sguardo, offrendo un effetto a ventaglio. Il prodotto si presenta come un nuovo alleato per chi desidera un risultato visibile senza rinunciare alla cura delle ciglia.

E se è vero che di mascara ne esistono a decine, è altrettanto vero che solo pochi riescono a fare davvero la differenza. Quelli che una volta provati, vengono usati fino all'ultima goccia di prodotto e, subito dopo, prontamente ricomprati senza nemmeno doverci riflettere. Tra questi, secondo creator, appassionati di make-up e beauty editor, i migliori sono quelli dalla formula make-up + care, che uniscono a pigmenti extra densi e cere ben lavorabili anche attivi curativi, in grado non solo di proteggere le ciglia ma anche di renderle più belle e sane nel tempo. Un po' come fa egregiamente il Pupa Vamp Lash Extender – un mascara “extension-like” che promette massima amplificazione delle ciglia anche quando sono corte e sottili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mascara allungante, il Pupa Vamp Lash Extender ciglia folte e lunghe

Capriclip. . Penso che questo sia il mascara che mi ha allungato più in assoluto le ciglia Si tratta del Vamp! Lash Extender di @Pupa Milano E voi l’avete già #9888 - facebook.com facebook