Non ci sono dubbi che in fatto di look e di come attirare l’attenzione Elettra Lamborghini sia una vera regina, e anche durante queste serate sanremesi ce lo sta dimostrando, sfoggiando dei look e dei beauty look davvero da sogno. Il punto forte? Le ciglia XXL di Elettra Lamborghini, che sfoggia nella vita di tutti i giorni e che, anche a Sanremo 2026, stanno catalizzando l’attenzione delle telecamere e non solo. Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link: Offerte Tecnologia -> Clicca qui Offerte per la Casa -> Clicca qui Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui Ciglia XXL come Elettra Lamborghini? Ecco le extension da provare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ciglia XXL come Elettra Lamborghini a Sanremo. Ecco i mascara extra volumizzanti da provare

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026, patrimonio da 20 milioni e l’eredità familiareElettra Lamborghini torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 come concorrente in gara con il brano “Voilà”.

Sanremo 2026, ancora una notte da incubo per Elettra Lamborghini: “Aiutatemi, sono esausta”Con l’arrivo del Festival della Canzone Italiana, la città di Sanremo ha cambiato volto.