Le tendenze del beauty si evolvono con semplicità e raffinatezza. I mascara ciglia finte offrono un risultato naturale e definito, valorizzando lo sguardo senza eccessi. In un contesto in cui il minimalismo si riconferma, anche le novità più originali come il motivo animalier Bambi trovano spazio, portando un tocco di eleganza discreta alle routine di bellezza.

È il momento Deercore. L’animalier più desiderato del momento è la stampa Bambi, ma non è l’unica suggestione invernale che sta colonizzando il beauty. Nel vocabolario estetico contemporaneo sta emergendo un altro desiderio: ciglia lunghe, slanciate e voluminose che ricordano quelle di un cerbiatto. Se non si vuole ricorrere alle extension o alle laminazioni, la scelta cade inevitabilmente sul miglior mascara effetto ciglia finte, capace di trasformare lo sguardo e replicare quell’estetica 3D che fa sembrare le ciglia più fitte e teatrali. Nel mondo del make-up, quando si parla di ciglia Bambi ci si riferisce a un’estetica precisa: radici scure e definite, corpo pieno, lunghezze sottili e punte morbide. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lunghe, voluminose, sfacciate: i mascara ciglia finte rivoluzionano lo sguardo

