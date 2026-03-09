Mascali in corso la rimozione differenziata dei detriti del ciclone Harry

A Mascali sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti derivanti dal passaggio del ciclone Harry. L’amministrazione comunale sta intervenendo per eliminare le macerie e recuperare l’area colpita, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza e il decoro urbano. Le attività si concentrano sulla raccolta differenziata e sulla rimozione di materiali accumulati a causa delle intense piogge e delle raffiche di vento.

Non si ferma l'azione dell'amministrazione comunale di Mascali per il ripristino della sicurezza e del decoro urbano dopo i pesanti danni causati dalle recenti ondate di maltempo e dal ciclone Harry, in particolare. Il sindaco Luigi Messina si è recato in sopralluogo in via Immacolata, al confine tra i territori di Mascali e Riposto, per monitorare l'avvio di una importante bonifica. A ridosso di uno slargo era stata depositata una cospicua quantità di detriti alluvionali misti a rifiuti ingombranti, trascinati dalla furia del ciclone o accumulatisi a causa dell'incuria. L’operazione ha richiesto un coordinamento tecnico specifico per garantire il corretto smaltimento dei materiali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

