Il ciclone Harry si abbatte sul Catanese | la camminata tra danni e detriti a Mascali – Video

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni lungo la costa catanese, in particolare a Mascali. Il video riprende i danni e i detriti lasciati dalla mareggiata di ieri, lunedì 19 gennaio, offrendo una testimonianza visiva dell’impatto della perturbazione sulla zona.

Il video mostra ciò che ha lasciato la mareggiata che ha colpito la costa catanese ieri, lunedì 19 gennaio. In particolare qui ci troviamo a Mascali. Sono stati 46 gli interventi conclusi tra le 20 di ieri e le 6.30 di stamani, 6 in corso e 12 richieste di intervento. A tracciare un bilancio delle attività svolte per il passaggio del ciclone Harry è il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania. Gli interventi hanno riguardato prevalentemente danni alle strutture e alla vegetazione. In particolare, in 13 casi i vigili del fuoco sono intervenuti per il dissesto statico di elementi e in 12 per la rimozione o messa in sicurezza di alberi pericolanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia: allerta meteo rossa ed evacuazioni. Rischio alluvione, venti fortissimi, mareggiate e onde di 8 metriIl ciclone Harry sta attraversando il Sud Italia, portando condizioni meteorologiche estreme.

