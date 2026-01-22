maltempo nel catanese i danni del ciclone harry sul lungomare di mascali

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha provocato significativi danni lungo il lungomare di Mascali, nel Catanese. L’ondata di maltempo ha interessato tutta la regione, evidenziando le conseguenze di condizioni meteorologiche avverse. Sono in corso interventi di messa in sicurezza e valutazioni sui danni subiti. La situazione resta monitorata dalle autorità competenti per garantire la sicurezza della popolazione e delle infrastrutture.

Gravi danni per l'ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia, a causa dell'allerta meteo con il ciclone Harry. La costa catanese è stata colpita da forti e violente mareggiate che si sono abbattute in modo particolare sul lungomare di Mascali, dove sono anche state distrutte delle case (fonte Ansa Video).

Il ciclone Harry si abbatte sul Catanese: la camminata tra danni e detriti a Mascali – VideoIl ciclone Harry ha causato ingenti danni lungo la costa catanese, in particolare a Mascali.

Ciclone Harry, notte di paura in Sicilia: danni e allagamenti tra Messinese e CataneseDurante la notte in Sicilia, il passaggio del ciclone Harry ha provocato danni e allagamenti nelle aree di Messina e Catania.

