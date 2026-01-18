Maxi tamponamento nella galleria | un ferito e traffico in tilt

Nella Galleria Laziale di Napoli si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto tre veicoli, causando un ferito e un conseguente rallentamento del traffico. L’incidente si è verificato ieri sera, evidenziando l’importanza di rispettare le distanze di sicurezza e prestare attenzione durante la guida in aree di scarsa visibilità o traffico intenso. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e assicurare la sicurezza dei passanti.

Ieri sera si è verificato un brutto incidente stradale nella Galleria Laziale di Napoli con tre automobili coinvolte. Una persona ferita è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso più vicino. Traffico in tilt nella zona ad alto passaggio di veicoli soprattutto dopo.

