Un incidente sulla A1 all’altezza di Impruneta ha coinvolto un furgone e un tir, provocando il ferimento di una persona e causato disagi al traffico. L’incidente si è verificato prima dell’uscita di Firenze Sud in direzione sud, creando una situazione di caos sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

L'incidente in direzione sud all'altezza di Impruneta. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno liberato il conducente dal mezzo IMPRUNETA – Furgone tampona un mezzo pesante in A1, all’altezza di Impruneta, in direzione sud prima dell’uscita di Firenze Sud, difficoltà per il traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, con una squadra, un polisoccorso e l’autogru. I vigili del fuoco hanno operato con divaricatore e cesoie per liberare il conducente del furgone rimasto incastrato nell’abitacolo di guida. L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Un ferito e caos per il traffico per il tamponamento di un furgone a un tir in A1

