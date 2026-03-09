Mariuccia uccisa a coltellate in casa a Genova il figlio arrestato non ricorda nulla | perizia psichiatrica

A Genova, un uomo di 52 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso a coltellate la madre di 82 anni, trovata morta in casa. L’uomo ha dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto, e la procura ha deciso di affidare una perizia psichiatrica per valutare il suo stato mentale. La polizia ha condotto le indagini sull’episodio.

Il 52enne Fabio Fibrini, arrestato per l'omicidio della madre, l'82enne Maria Marchetti, avrebbe problemi di carattere psichico: ha detto di non ricordare nulla di quanto accaduto in casa a Genova e la pm ha disposto una perizia psichiatrica.