Genova donna uccisa a coltellate Il figlio portato in caserma

A Genova, una donna di 87 anni è stata trovata morta nella sua casa in via San Felice, nel quartiere Molassana, lungo il torrente Bisagno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno portato in caserma il figlio della vittima. L’indagine è in corso per chiarire quanto accaduto. La scena si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi.

Articolo in aggiornamento Tragedia questo pomeriggio a Genova dove una donna di 87 anni è stata trovata morta in un'abitazione di via San Felice, nel quartiere Molassana, lungo la sponda destra del torrente Bisagno. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa a coltellate. Il figlio più giovane, con fragilità psichiatriche, aveva gli abiti sporchi di sangue ed è stato portato in questura per accertamenti. Sul luogo della segnalazione sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile. S'indaga per omicidio.