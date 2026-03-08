Genova | donna uccisa a coltellate Il figlio portato in Questura

A Genova, un’86enne è stata trovata morta nell’appartamento di via San Felice a Molassana, con ferite da arma da taglio. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma la donna era già deceduta. Il figlio della vittima è stato portato in Questura per essere ascoltato dagli inquirenti. La scena del crimine è stata posta sotto sequestro.

Genova, 8 marzo 2026 – Femminicidio a Genova. Una donna di 86 anni è stata trovata morta con ferite da arma da taglio in un appartamento di via San Felice, nel quartiere di Molassana. il figlio, di 52 anni e con problemi psichiatrici, è stato portato in Questura. Secondo le prime indicazioni, si sospetta che l'uomo possa averla accoltellata al culmine di una lite. A dare l'allarme è stato l'altro figlio dell'anziana di 62 anni. Sul posto sono presenti il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà, volanti della polizia, la polizia scientifica e i carabinieri. Da segnalare che, nella notte, un ragazzino di 16 anni è stato accoltellato alla schiena nel centro storico, nei luoghi della movida del capoluogo ligure.