Mariuccia uccisa a coltellate il figlio Fabio arrestato per omicidio | Ho un vuoto mentale

Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa con coltellate. Il figlio minore, che si trovava vicino al corpo con i vestiti insanguinati, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. L’uomo ha dichiarato di avere un “vuoto mentale” e di non ricordare cosa sia successo. La scena del delitto è stata sottoposta ai rilievi delle forze dell’ordine.

Luca Argentero: “Sono un papà presente. E non sono spavaldo. 'Avvocato Ligas'? Una serie innovativa" Il delitto è avvenuto nella casa che i due condividevano. A fare trovare il corpo è stato l'altro figlio. Cosa è emerso finora Una donna uccisa a coltellate nella sua casa e il figlio minore, unico sospettato dopo essere stato trovato accanto al cadavere con i vestiti insanguinati, che dice di avere un "vuoto mentale" e non ricordare cosa è accaduto. Questo il quadro che si sta componendo nell'ambito delle indagini per la morte di Maria "Mariuccia" Marchetti, l'86enne trovata priva di vita domenica pomeriggio nell'appartamento di via San Felice, nel quartiere genovese di Molassana, dove conviveva col figlio Fabio Fibrini, 52 anni. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Mariuccia uccisa a coltellate in casa a Genova, il figlio arrestato non ricorda nulla: perizia psichiatricaIl 52enne Fabio Fibrini, arrestato per l'omicidio della madre, l’82enne Maria Marchetti, avrebbe problemi di carattere psichico: ha detto di non... "Ho un vuoto mentale": Fabio Fibrini non ricorda niente dell'omicidio della madreInterrogato a lungo, il 52enne ha detto di avere un forte mal di testa, non riuscendo a dare informazioni utili agli inquirenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mariuccia uccisa Temi più discussi: Mariuccia, uccisa a coltellate a 86 anni: fermato uno dei figli; Mariuccia uccisa a coltellate in casa a Genova, il figlio arrestato non ricorda nulla: perizia psichiatrica; Maria Mariuccia Marchetti uccisa a coltellate nel suo appartamento a Genova, interrogato uno dei figli con gli abiti sporchi di...; Molassana, uccisa in casa a coltellate. Arrestato il figlio: Non ricordo nulla. Mariuccia uccisa a coltellate in casa a Genova, il figlio arrestato non ricorda nulla: perizia psichiatricaIl 52enne Fabio Fibrini, arrestato per l'omicidio della madre, l’82enne Maria Marchetti, avrebbe problemi di carattere psichico: ha detto di non ricordare ... fanpage.it Maria Marchetti uccisa a coltellate nel suo appartamento a Genova, fermato uno dei figli: Fabio Fibrini aveva gli abiti sporchi di sangueSi chiamava Maria «Mariuccia» Marchetti la donna di 86 anni uccisa a coltellate dal figlio di 52 anni in via San Felice, a Genova, nel quartiere di Molassana. Sul posto il ... leggo.it Via San Felice, sono le 18 di ieri, e i lampeggianti delle pattuglie di polizia e carabinieri fanno accorrere gli abitanti del civico 39, dove è avvenuto l’omicidio. Tutti sono sconvolti per la morte di Mariuccia. Parlano piano, pesano le parole - facebook.com facebook