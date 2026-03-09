Ho un vuoto mentale | Fabio Fibrini non ricorda niente dell' omicidio della madre

Fabio Fibrini, 52 anni, ha dichiarato di non ricordare nulla riguardo l'omicidio della madre, un'86enne trovata morta ieri pomeriggio nell’appartamento di via San Felice a Molassana, dove i due vivevano insieme. L’uomo è stato accusato di aver ucciso con coltellate la donna. La scena del delitto è stata scoperta dagli investigatori nel pomeriggio.

Interrogato a lungo, il 52enne ha detto di avere un forte mal di testa, non riuscendo a dare informazioni utili agli inquirenti. Era seguito da un centro di salute mentale Non ricorda niente Fabio Fibrini, il 52enne accusato di avere ucciso a coltellate la madre 86enne Maria "Mariuccia" Marchetti, trovata morta ieri pomeriggio nell'appartamento di via San Felice, a Molassana, in cui i due abitavano. Ieri sera il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà lo ha interrogato a lungo, ma Fibrini, assistito dagli avvocati Roberta Barbanera e Giorgio Zunino, durante il colloquio è sembrato molto provato, lamentando un mal di testa molto forte e non è riuscito a fornire elementi utili per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, limitandosi a dire di avere un vuoto mentale sulle ultime ore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

