Mario Orfeo da Repubblica prenota il Tg5? Il retroscena

Nell’ambito delle notizie riguardanti il Tg5, si segnala che Mario Orfeo, direttore di Repubblica, ha sollevato dubbi sulla sua possibile partecipazione alla guida del telegiornale. La situazione ha generato confusione tra i lettori, in particolare dopo le copertine dedicate all’8 marzo, giornata della festa della donna, e alla pubblicazione della prima lettera di Marina Berlusconi.

Grande è la confusione sotto il cielo dei lettori del quotidiano la Repubblica. Tutta colpa della domenica dedicata alla festa della donna, l'8 marzo, che si è trasformata in una santa messa dove è stata data comunicazione della "prima lettera di Marina Berlusconi ". Un apostolato che non poteva trovare niente di meglio del giornale fondato da Eugenio Scalfari e oggi diretto da Mario Orfeo. Se, comunque, a fondo pagina si leggeva il nome di un'esponente storica della sinistra italiana, Luciana Castellina, classe 1929, il classico lettore di Repubblica potrebbe aver avuto un travaso di bile guardando cosa aveva scritto la figlia prediletta di Silvio Berlusconi.