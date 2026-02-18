Il conflitto tra il Comitato di redazione e il direttore Mario Orfeo è scoppiato dopo che quest’ultimo ha deciso di organizzare l’evento di Affari e Finanza, programmato per il 2 e 3 marzo, nonostante le proteste dei rappresentanti di redazione. La causa risiede nel fatto che i sindacalisti e i fiduciari delle redazioni decentrate avevano già bloccato tutte le iniziative extra, in segno di disagio per le mancate risposte della proprietà sulla vendita del quotidiano. La decisione di Orfeo ha alimentato le tensioni interne al giornale.

Toni accesi a Repubblica tra il Comitato e il direttore Mario Orfeo. Durante una riunione del 17 febbraio, quest’ultimo ha chiesto di effettuare l’evento di Affari e Finanza, il settimanale economico, in programma per il 2 e 3 marzo, nonostante i rappresentanti sindacali e i fiduciari delle redazioni decentrate abbiano deciso di bloccare tutte le iniziative che vanno oltre la normale realizzazione del giornale a seguito delle mancate risposte della proprietà sulla vendita in atto del quotidiano. Le parti hanno confermato la loro decisione, non accogliendo l’invito di Orfeo che ha quindi minacciato « conseguenze » nei confronti dell’organismo sindacale e di tutta la redazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Repubblica, è scontro tra il Cdr e il direttore Orfeo

