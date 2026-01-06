Repubblica | Neres tenta il recupero per l’Inter Contro il Verona si prenota Lang

Neres sta lavorando per tornare in forma e potrebbe essere disponibile per la partita contro il Verona. Nel frattempo, si prepara anche Lang, che si sta preparando a entrare in squadra. La situazione dei due giocatori sarà determinante per le scelte dell’allenatore e per l’andamento della prossima partita.

"> Il grande spavento è rientrato. L’infortunio rimediato da David Neres nella trasferta dell’Olimpico contro la Lazio non è grave e in casa Napoli si può tirare un sospiro di sollievo. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, gli esami strumentali effettuati alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno hanno confermato la diagnosi iniziale: «Trauma distorsivo alla caviglia sinistra». Nessuna lesione, dettaglio fondamentale per rassicurare Antonio Conte, lo staff tecnico e i tifosi azzurri. Secondo quanto riportato ancora da Marco Azzi sulle pagine di Repubblica Napoli, il brasiliano ha già iniziato l’iter riabilitativo e, per motivi puramente precauzionali, salterà il turno infrasettimanale di campionato contro il Verona, in programma domani pomeriggio al Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

