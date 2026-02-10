Lella Costa Ricordo libri e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Da bergamonews.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Bergamo e dintorni ci sono diverse iniziative. A Teatro Donizetti va in scena “Lisistrata” con Lella Costa, mentre in varie località come Dalmine, Urgnano e Treviglio si ricordano le vittime del Giorno del Ricordo. Inoltre, a Daste Bergamo si tiene un incontro con l’autore Matteo Gracis. Sono appuntamenti che attirano pubblico e appassionati di cultura.

Lo spettacolo “Lisistrata” con Lella Costa al Teatro Donizetti, commemorazioni del Giorno del Ricordo a Dalmine, a Urgnano e a Treviglio, l’incontro con l’autore Matteo Gracis a Daste Bergamo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 10 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 17 alla biblioteca Regeni, a Bergamo, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna “SegnaLibri – Libri che lasciano il segno”. Un momento di condivisione per consigliarsi dei libri con lettura ad alta voce. Per partecipare basta portare un libro e raccontarlo.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Approfondimenti su Bergamo Provincia

Atalanta-Cremonese, Lella Costa e Mondovisioni: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Questa sera a Bergamo ci sono diverse opzioni per chi vuole uscire.

Mercatini, spettacoli e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bergamo Provincia

Argomenti discussi: Lella Costa, Ricordo, libri e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia.

Camilleri 100, Lella Costa 'un maestro di felicità'Andrea Camilleri è stato un maestro di felicità. Alla vigilia del centenario della nascita, il 6 settembre 1925, Lella Costa ricorda il grande scrittore, drammaturgo, creatore del Commissario ... ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.