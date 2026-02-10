Lella Costa Ricordo libri e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Questa sera a Bergamo e dintorni ci sono diverse iniziative. A Teatro Donizetti va in scena “Lisistrata” con Lella Costa, mentre in varie località come Dalmine, Urgnano e Treviglio si ricordano le vittime del Giorno del Ricordo. Inoltre, a Daste Bergamo si tiene un incontro con l’autore Matteo Gracis. Sono appuntamenti che attirano pubblico e appassionati di cultura.

Lo spettacolo "Lisistrata" con Lella Costa al Teatro Donizetti, commemorazioni del Giorno del Ricordo a Dalmine, a Urgnano e a Treviglio, l'incontro con l'autore Matteo Gracis a Daste Bergamo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 10 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 17 alla biblioteca Regeni, a Bergamo, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna "SegnaLibri – Libri che lasciano il segno". Un momento di condivisione per consigliarsi dei libri con lettura ad alta voce. Per partecipare basta portare un libro e raccontarlo.

