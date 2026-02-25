Regione Marche oltre il 60% del Fondo Sociale a minori e famiglie | approvato il piano triennale 2024-2026

Il piano mira al potenziamento dei servizi alla persona, al sostegno delle famiglie, con particolare attenzione allo sviluppo dell’affido, e alla piena attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (Leps) ANCONA - Con oltre il 60% complessivo di risorse destinate ai minori e alle famiglie, la Regione Marche ha approvato il nuovo programma triennale degli interventi finanziati attraverso il Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) 2024-2026, definendo modalità attuative, destinatari e criteri di ripartizione dei finanziamenti agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). Il piano mira al potenziamento dei servizi alla persona, al sostegno delle famiglie e alla piena attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS). «Con questo nuovo programma FNPS – dichiara l’assessore regionale alle Politiche sociali, Paolo Calcinaro - la Regione Marche compie un passo decisivo per rafforzare il welfare territoriale e garantire una rete di protezione più vicina ai cittadini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

