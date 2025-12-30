L’Italia della canoa velocità si prepara a affrontare il percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, con un focus sul consolidamento degli equipaggi e sulla crescita del settore femminile. Nel 2026, il sistema di classifiche olimpiche richiederà risultati costanti in diverse competizioni, ponendo le basi per una partecipazione qualificata e competitiva a livello internazionale.

L’ Italia della canoa velocità si appresta a vivere d’un fiato il rinnovato percorso che la porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: l’introduzione del ranking olimpico, che raccoglierà i risultati del 2026 e del 2027 nelle 10 principali manifestazioni in programma costringerà tutte le Nazioni ad essere costanti nel lungo periodo. Sarà necessario accumulare punti nelle 3 tappe di Coppa del Mondo, ai Mondiali ed agli Europei sia nel 2026 che nel 2027: questa novità rispetto agli altri cicli olimpici assicurerà la massima partecipazione da parte di tutti gli atleti di spicco alle manifestazioni sopraccitate, evitando che la preparazione fosse mirata su un singolo evento qualificante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canoa velocità, tempo di risposte per l’Italia nel 2026: tra equipaggi da consolidare e un settore femminile in ascesa

