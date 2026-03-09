Marassi amara per la Roma | il verdetto di Colombo tra sviste arbitrali e blackout difensivi

Nella serata di ieri, il Genoa, sotto la guida di Daniele De Rossi, ha battuto la Roma con il risultato di 2-1. La partita è stata caratterizzata da numerose sviste arbitrali e da blackout difensivi da parte della squadra ospite. Il risultato ha influito sulla classifica delle due formazioni, con il Genoa che ha ottenuto i tre punti.

Nella serata di ieri, il Genoa guidato da Daniele De Rossi ha inflitto un colpo durissimo alle ambizioni della Roma, superando i giallorossi per 2-1 in un match segnato da una direzione arbitrale ampiamente contestata. Dopo il pareggio contro la Juventus, la compagine di Gian Piero Gasperini non riesce a invertire la rotta, capitolando sotto i colpi di Messias (su rigore) e Vitinha, autore della rete decisiva all’ottantesimo minuto. La sfida di Marassi, tuttavia, verrà ricordata per la prestazione deficitaria del fischietto Andrea Colombo, la cui gestione degli episodi chiave ha scatenato l’ira della dirigenza capitolina e riacceso il dibattito sull’efficacia dell’intervento VAR. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Marassi amara per la Roma: il verdetto di Colombo tra sviste arbitrali e blackout difensivi Articoli correlati Roma, allarme rosso: i numeri di una crisi tra infortuni e blackoutSono tanti i rimpianti della Roma dopo la sconfitta di questa sera contro il Genoa. Leggi anche: Infortunio McTominay, arriva il verdetto sulla sua convocazione per Roma Napoli: la decisione di Conte! Tutti gli aggiornamenti su Marassi amara Temi più discussi: Marassi amaro per la Roma: il Genoa di De Rossi vince 2-1; Live Serie A, fischio finale a Marassi Genoa-Roma 2-1!; Genoa-Roma 2-1: decide Vitinha, De Rossi batte la sua Roma; Il momento del Genoa, tra assenze pesanti, De Rossi e il Ferraris. Sampdoria, crisi senza fine: zero punti e la contestazione dei tifosi infiamma MarassiEnnesima caduta in casa, ennesima serata amara per la Sampdoria. Cambiano i dirigenti, gli allenatori e i giocatori, ma la musica sembra non cambiare mai. Al Ferraris i blucerchiati incassano la ... tuttomercatoweb.com Sampdoria per la prima gioia . Marassi può aiutare, ma serve il sacro fuocoDieci partite e zero vittorie. Sampdoria e Catanzaro sono accomunate da questo dato dopo cinque gare di campionato. Non hanno ancora fatto bottino pieno, sono le uniche in serie B con Bari, l’ultimo ... genova.repubblica.it La Roma cade a Marassi. È la risposta a chi sente l'insopprimibile esigenza di fare l'esegesi di ogni vittoria del Napoli. A Genova puoi perdere, infatti la Roma cade e resta insieme al Como a 5 punti di distanza. È un buon vantaggio, sul quale chiaramente il N - facebook.com facebook