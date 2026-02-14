Infortunio McTominay arriva il verdetto sulla sua convocazione per Roma Napoli | la decisione di Conte!

Scott McTominay si è infortunato durante l’allenamento, e questa sera Antonio Conte dovrà decidere se portarlo a Roma per la partita contro il Napoli. L’inglese ha accusato un dolore al ginocchio e la diagnosi ufficiale arriverà nelle prossime ore. Intanto, i tifosi e i fantallenatori si chiedono chi potrà prendere il suo posto in campo.

Napoli-Roma, Conte studia la formazione: il tecnico ha preso una decisione su McTominay Antonio Conte ha deciso di far partire McTominay in campo durante la partita Napoli-Roma di domenica 15 febbraio al Maradona, dopo aver analizzato attentamente le sue prestazioni in allenamento. Infortunio McTominay, arriva il verdetto sulla sua convocazione per Roma Napoli: la decisione di Conte! Ecco chi può sostituirloInfortunio McTominay, arriva il verdetto sulla sua convocazione per Roma Napoli: la decisione di Conte! Ecco chi può sostituirlo Pessime notizie scuotono la vigilia di Antonio Conte e dei tanti fantal ... FLASH | Infortunio McTominay: c'è la decisione definitiva per Napoli-Roma!Infortunio McTominay – Dopo giorni di valutazioni e dubbi, è arrivata ora la decisione definitiva: come riferito da Sky Sport pochi minuti fa, McTominay non ha recuperato e dunque salterà Napoli-Roma. Infortunio McTominay, trapela una notizia da Castel Volturno Napoli, infortunio McTominay, l'obiettivo è la partecipazione al match con la Roma