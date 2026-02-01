Paura sulla Pontina per una manovra azzardata tre feriti nell'incidente | fra loro un bimbo di 4 mesi

Una manovra azzardata sulla via Pontina ha causato un incidente che ha coinvolto tre persone, tra cui un neonato di tre mesi. L’impatto è stato violento e i soccorsi sono intervenuti subito sul posto. Tre feriti sono stati portati in ospedale, uno di loro, il neonato, è rimasto leggero. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Una manovra azzardata e lo schianto sulla via Pontina. Tre persone restano ferite: una coppia e un neonato di tre mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Pontina Incidente Incidente a Roma, come stanno i feriti all’ospedale in codice rosso: fra loro padre e bimbo di 3 mesi Un incidente si è verificato al viadotto della Magliana a Roma, coinvolgendo cinque persone, tra cui un bambino di due mesi. Incidente fra tre furgoni sulla Pontina: lunghe code verso Roma Questa mattina sulla Pontina si è verificato un incidente coinvolgendo tre furgoni, causando rallentamenti e lunghe code in direzione di Roma. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pontina Incidente Argomenti discussi: Maltempo a Roma e nel Lazio, strade allagate e traffico in tilt: lunghe code e Raccordo bloccato; Maltempo a Roma: pini crollano su bus e auto. Paura a Balduina e Garbatella; Precipita un grosso masso, strada chiusa; Paura in centro a Roma, chiesa evacuata per un incendio durante la messa: a fuoco il presepe. Via Pontina, tir in fiamme verso Roma: paura e traffico rallentato dopo PomeziaEnnesima mattinata di disagi per i pendolari dell'importante arteria laziale POMEZIA - Mattinata complicata per la viabilità sulla via Pontina in direzione Ro ... etrurianews.it Paura sulla via Pontina, tir prende fuoco: traffico in tilt, lunghe code in direzione RomaIncendio lungo la via Pontina, prende fuoco un tir: vigili del fuoco e soccorsi sul posto, circolazione in graduale ripresa ... fanpage.it Incidente sulla Pontina, paura per una famiglia con neonato Manovra azzardata e scontro tra due auto sulla SS 148, all’altezza dell’ingresso del Globo. Coinvolta una coppia con un bimbo di soli 4 mesi La famiglia è stata trasportata in ospedale per ac - facebook.com facebook

