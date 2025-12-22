Contro Figline buona partenza poi lo stop | il 2025 si chiude senza punti per l’Elettromeccanica Angelini

L’Elettromeccanica Angelini non riesce ad espugnare il difficile campo della terza forza del campionato, Passione Valdarno: dopo un buon primo set in cui Cesena esprime una buona pallavolo e disorienta le avversarie, il match va alle toscane per 3-1 (22-25, 25-15, 25-17, 25-15). Le ragazze di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

