Manfredonia | 3.500 euro per i giovani scade l’8 aprile

Un bando dal titolo evocativo, Si può fare in sicurezza, ha aperto oggi a Manfredonia le porte per i giovani tra i 16 e i 30 anni. Fino a 3.500 euro di finanziamento sono a disposizione per trasformare idee in progetti concreti, con una scadenza fissata per l’8 aprile. L’iniziativa mira a costruire comunità più coese attraverso l’aggregazione attiva dei ragazzi. La presentazione ufficiale si è svolta nell’aula consiliare del comune, dove il sindaco Domenico La Marca ha sottolineato la fiducia riposta nella nuova generazione. Non si tratta solo di denaro, ma di un segnale politico preciso: credere nei giovani come motore dello sviluppo locale. L’assessora Maria Teresa Valente ha ribadito che questa seconda edizione rafforza un percorso già avviato, dimostrando capacità di visione e responsabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bonus Giovani da 500 euro al mese per nuove attività, 18 mila euro in 3 anni per Under 35: come fare domandaVerrà replicato anche nel 2026 il bonus giovani, la misura che riconosce fino a 500 euro al mese agli under 35 che avviano una nuova attività.

