Villa Lante a Bagnaia chiusa per tutto il mese di marzo

Villa Lante a Bagnaia sarà chiusa al pubblico per tutto marzo, a causa di lavori di manutenzione straordinaria. I cancelli resteranno serrati dal 2 al 31 marzo, impedendo l’accesso ai visitatori. Questa decisione interessa studenti, turisti e appassionati di giardini storici, che non potranno ammirare le sue fontane e le aiuole durante questo periodo. La riapertura è prevista per il primo aprile, quando i lavori saranno terminati.

Villa Lante a Bagnaia chiusa per un mese. Il sito resta con i cancelli serrati al pubblico dal 2 al 31 marzo. Una sospensione delle visite necessaria per il completamento definitivo del grande cantiere finanziato dal Pnrr, garantendo la massima sicurezza per i visitatori. Gli interventi in programma riguardano la sistemazione finale dei percorsi e dei viali situati in prossimità dell'ingresso. Nello specifico, si procede al livellamento e al rifacimento dei manti stradali nelle aree precedentemente interessate dall'installazione dei nuovi impianti. Questa fase rappresenta l'ultimo tassello di un ampio progetto volto a rivoluzionare l'accessibilità del giardino.