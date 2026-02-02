La città di Cosenza si ferma per ricordare Rosaria Luchetta, scomparsa dopo una lunga malattia. Il sindaco Caruso esprime il suo cordoglio e molti cittadini si sono radunati per renderle omaggio. La perdita di questa donna ha colpito profondamente l’intera comunità.

La città di Cosenza è scossa dalla scomparsa di Rosaria Luchetta, avvenuta in queste ore dopo un lungo e doloroso percorso di malattia. La notizia ha colpito profondamente l’intera comunità, in particolare il sindaco Franz Caruso, che ha espresso un cordoglio sincero e commosso. Rosaria, moglie di Luigi Scarcelli, ex vicesindaco di San Giovanni in Fiore nel periodo in cui Giuseppe Belcastro guidava il Comune, è stata descritta come una donna di grande forza interiore, spirito luminoso e profonda umanità. Il suo passaggio, avvenuto in età relativamente giovane, ha lasciato un vuoto che non si misura solo in termini di affetto personale, ma anche in quelli di impegno sociale e civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lutto a Cosenza: il ricordo di Rosaria Luchetta commuove la città e il sindaco Caruso esprime profondo cordoglio.

Approfondimenti su Cosenza Lutto

L'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, esprime il suo sincero cordoglio per la perdita del Prof.

A Cosenza, la crisi nel centrosinistra coinvolge il sindaco Caruso e il Pd, generando incertezza politica e il possibile ricorso a elezioni anticipate.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cosenza Lutto

Argomenti discussi: Lutto a Cosenza, il Sindaco Franz Caruso: Vicini a Roberta Iazzolino per la perdita del papà; Cosenza in lutto: scomparso il prof. Mario Calabrese, storico presidente FIPAV; Bisignano in lutto, muore in un incidente stradale a Mantova il 50enne Rosario Castrovillari; Grisolia in lutto per la morte di Salvatore Servidio: travolto mentre prestava soccorso sulla SS 18.

Cosenza in lutto: scomparso il prof. Mario Calabrese, storico presidente FIPAVIl sindaco Franz Caruso esprime il profondo cordoglio dell’Amministrazione comunale per la perdita del prof. Mario Calabrese. cosenzapost.it

Cosenza con il lutto al braccio contro il Crotone: omaggio a Rocco CommissoLa società rossoblù ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione per ricordare il presidente della Fiorentina, imprenditore calabrese e simbolo di legame con il territorio ... cosenzachannel.it

Si comunica la dipartita di Rosaria Luchetta 1 Febbraio 2026 - facebook.com facebook